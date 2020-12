«Mai così lontani, ma per Natale sarò a un millimetro dal vostro cuore» (Di martedì 22 dicembre 2020) «Mi chiamo Michael Bettoni, ho, 33 anni, sono figlio di emigranti bergamaschi originari di Vigolo. I primi anni della mia vita li ho vissuti a Vigolo, in provincia di Bergamo, un paesino di montagna, vero balcone sul lago d’Iseo, il paesello che porto tuttora nel cuore. La vita mi ha poi portato lontano da quel luogo tanto amato, a 18 anni mi sono trasferito in Irlanda dove ha incominciato la mia prima esperienza da emigrante in un fast food. Quando ero in Italia ero un imbianchino, anche se negli ultimi due anni prima della mia partenza sono stato autista privato nella ditta di mio padre Evaristo. Oggi invece, è mia sorella Celeste che continua a gestire la ditta. Sono arrivato in Australia all’inizio del 2012, dopo aver preso informazioni all’Ente bergamaschi nel mondo dall’allora direttore Massimo Fabretti: il mio progetto era di fare solo un’esperienza e non avevo ... Leggi su ecodibergamo (Di martedì 22 dicembre 2020) «Mi chiamo Michael Bettoni, ho, 33 anni, sono figlio di emigranti bergamaschi originari di Vigolo. I primi anni della mia vita li ho vissuti a Vigolo, in provincia di Bergamo, un paesino di montagna, vero balcone sul lago d’Iseo, il paesello che porto tuttora nel. La vita mi ha poi portato lontano da quel luogo tanto amato, a 18 anni mi sono trasferito in Irlanda dove ha incominciato la mia prima esperienza da emigrante in un fast food. Quando ero in Italia ero un imbianchino, anche se negli ultimi due anni prima della mia partenza sono stato autista privato nella ditta di mio padre Evaristo. Oggi invece, è mia sorella Celeste che continua a gestire la ditta. Sono arrivato in Australia all’inizio del 2012, dopo aver preso informazioni all’Ente bergamaschi nel mondo dall’allora direttore Massimo Fabretti: il mio progetto era di fare solo un’esperienza e non avevo ...

