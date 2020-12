Mago Pioli: senza Ibra, Kjaer e Kessie a questo Milan servono ancora le sue intuizioni (Di martedì 22 dicembre 2020) Come una specie di calendario dell'Avvento, non di quelli dove trovi un cioccolatino al giorno però: Stefano Pioli apriva le finestrelle e usciva un infortunato, e nell'ultima anche uno squalificato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 dicembre 2020) Come una specie di calendario dell'Avvento, non di quelli dove trovi un cioccolatino al giorno però: Stefanoapriva le finestrelle e usciva un infortunato, e nell'ultima anche uno squalificato ...

Forse è davvero solo una questione mentale. Altrimenti non si spiegherebbe da Benevento al Napoli una simile trasformazione. Contro le big la Lazio torna grande. Non solo contro il Borussia ...

Il successo contro il Napoli, netto anche oltre il punteggio del campo, può ridarle un grande slancio anche in vista della partita ...

