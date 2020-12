Madre 21enne si suicida | raccolta fondi per il suo bimbo | “Lottava da sempre con i suoi disturbi”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Una giovanesi è tolta la vita poco dopo aver iniziato una terapia per curare la sua salute mentale. Come riportato dal quotidiano britannico “Mirror”, che ha intervistato un’amica della donna, Casey Thornhill, di Beighton, Sheffield, ha passato anni a cercare aiuto per iproblemi mentali, prima che le fosse diagnosticato un disturbo borderline di personalità. Casey, 21 anni, era mamma di un figlio di tre anni, di nome Noah. Tutti li descrivono come una famiglia “amorevole”. La mamma della giovaneha detto al Mirror di voler impegnarsi per aumentare la consapevolezza della malattia, in modo che gli altri che ne soffrono possano ottenere aiuto. Tra i sintomi della malattia rientrano l’instabilità emotiva, il comportamento impulsivo e le relazioni intense ma instabili con le altre persone. L’amica ...