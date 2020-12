“Macché Renzi, il governo cade perché non ha idee”. Cacciari mette a cuccia Scanzi (Video) (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – Il nientologo Andrea Scanzi è tornato a fare lo «splendido» in tv, salvo poi essere bacchettato da Massimo Cacciari. Durante l’ultima puntata di Otto e mezzo, «Sua Umiltà» si è mostrato una volta di più megafono del potere, difendendo a spada tratta l’operato del governo giallofucsia e lustrando le natiche a Massimo Galli, anch’egli in collegamento. Riassumendo: con il lockdown natalizio a targhe alterne (giorni rossi e giorni arancioni) Conte è stato pure troppo buono con gli italiani, che dovevano essere rinchiusi per tutto l’arco delle festività. E però c’è un’ombra sinistra che si allunga sul «migliore dei governi possibili»: Matteo Renzi. «Questo governo non sa dove andare» «Il governo può cadere tra due settimane per colpa di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – Il nientologo Andreaè tornato a fare lo «splendido» in tv, salvo poi essere bacchettato da Massimo. Durante l’ultima puntata di Otto e mezzo, «Sua Umiltà» si è mostrato una volta di più megafono del potere, difendendo a spada tratta l’operato delgiallofucsia e lustrando le natiche a Massimo Galli, anch’egli in collegamento. Riassumendo: con il lockdown natalizio a targhe alterne (giorni rossi e giorni arancioni) Conte è stato pure troppo buono con gli italiani, che dovevano essere rinchiusi per tutto l’arco delle festività. E però c’è un’ombra sinistra che si allunga sul «migliore dei governi possibili»: Matteo. «Questonon sa dove andare» «Ilpuòre tra due settimane per colpa di ...

