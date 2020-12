Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers oggi: orario, programma, tv, streaming NBA (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo l’assaggio di prestagione, tra le due franchigie di Los Angeles, Clippers e Lakers, è tempo di cominciare ad affrontare una strana stagione, con 10 partite in meno e con prospettive diverse all’orizzonte. Sarà anche la notte della consegna dell’anello per i gialloviola, campioni nella bolla di Orlando contro i Miami Heat. I Lakers, se possibile, hanno rinforzato ancor più il loro roster togliendo ai cugini Montrezl Harrell, il miglior sesto uomo dell’ultima annata, oltre a inserire Marc Gasol e Wesley Matthews e ad ottenere Dennis Schröder dalla trade con gli Oklahoma City Thunder. Per i Clippers si segnala in particolar modo il cambio in panchina, con Tyronn Lue in luogo di Doc Rivers e l’arrivo di Serge Ibaka al posto di Harrell. Curiosa statistica: tra le due franchigie, senza ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo l’assaggio di prestagione, tra le due franchigie di Los, è tempo di cominciare ad affrontare una strana stagione, con 10 partite in meno e con prospettive diverse all’orizzonte. Sarà anche la notte della consegna dell’anello per i gialloviola, campioni nella bolla di Orlando contro i Miami Heat. I, se possibile, hanno rinforzato ancor più il loro roster togliendo ai cugini Montrezl Harrell, il miglior sesto uomo dell’ultima annata, oltre a inserire Marc Gasol e Wesley Matthews e ad ottenere Dennis Schröder dalla trade con gli Oklahoma City Thunder. Per isi segnala in particolar modo il cambio in panchina, con Tyronn Lue in luogo di Doc Rivers e l’arrivo di Serge Ibaka al posto di Harrell. Curiosa statistica: tra le due franchigie, senza ...

A due mesi e mezzo dal ritorno dei Los Angeles Lakers in vetta alla Lega nel nome di Kobe Bryant, i californiani guidati da LeBron James e Anthony Davis si rimettono in gioco a partire da questa notte ...

