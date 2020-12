Loredana Bertè ironizza su Conte: «Pensierosa? Sì, ho preso appunti sugli ultimi dpcm…» (Di martedì 22 dicembre 2020) Loredana Bertè ironizza su Conte. Si scatena durante la finale di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai1, che ha portato alla vittoria di Erminio Sinni del team Bertè. Poco prima dell’annuncio del vincitore, però, la cantautrice ha indirizzato una stoccata al presidente del Consiglio. Il tutto è iniziato con la Clerici che ha voluto salutare i quattro giudici della prima edizione del talent. Loredana Bertè ironizza su Conte Nel rivolgersi a Loredana Bertè, la conduttrice ha sottolineato la sua curiosa abitudine di annotare pensieri sul suo taccuino: «Loredana ti vedo Pensierosa, non prendi neanche più appunti, che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 dicembre 2020)su. Si scatena durante la finale di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai1, che ha portato alla vittoria di Erminio Sinni del team. Poco prima dell’annuncio del vincitore, però, la cantautrice ha indirizzato una stoccata al presidente del Consiglio. Il tutto è iniziato con la Clerici che ha voluto salutare i quattro giudici della prima edizione del talent.suNel rivolgersi a, la conduttrice ha sottolineato la sua curiosa abitudine di annotare pensieri sul suo taccuino: «ti vedo, non prendi neanche più, che ...

