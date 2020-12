Loredana Bertè e la battuta sul premier Conte, il no della Clerici (Di martedì 22 dicembre 2020) Loredana Bertè durante la finale di The Voice Senior lancia una frecciatina al premier Giuseppe Conte. Tra le risate del pubblico, l’imbarazzo della conduttrice. Stoccata da parte di Loredana Berté rivolta a Giuseppe Conte durante la finale di “The Voice Senior”. La puntata, andata in onda domenica scorsa, si è conclusa con la vittoria di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 22 dicembre 2020)durante la finale di The Voice Senior lancia una frecciatina alGiuseppe. Tra le risate del pubblico, l’imbarazzoconduttrice. Stoccata da parte diBerté rivolta a Giuseppedurante la finale di “The Voice Senior”. La puntata, andata in onda domenica scorsa, si è conclusa con la vittoria di L'articolo proviene da YesLife.it.

