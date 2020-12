Lombardia: da Regione 319 mln per imprese, cooperative e professionisti (Di martedì 22 dicembre 2020) Milano, 22 dic. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, ha approvato un pacchetto di provvedimenti finanziari sull'accesso al credito a favore del mondo delle imprese, delle cooperative e dei professionisti di 319 milioni di euro. "L'accesso al credito - ha spiegato Mattinzoli - è sempre stato uno dei temi prioritari e fondamentali per sostenere le imprese, ancor di più in questo momento in cui la crisi sanitaria ha causato una crisi economica senza precedenti". Per questo, ha aggiunto, "Regione Lombardia, con la Direzione Sviluppo economico, sta mettendo in campo leve e misure per sostenere settori diversi tenendo conto delle diverse esigenze". Il fondo di credito ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Milano, 22 dic. (Adnkronos) - La giunta della, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, ha approvato un pacchetto di provvedimenti finanziari sull'accesso al credito a favore del mondo delle, dellee deidi 319 milioni di euro. "L'accesso al credito - ha spiegato Mattinzoli - è sempre stato uno dei temi prioritari e fondamentali per sostenere le, ancor di più in questo momento in cui la crisi sanitaria ha causato una crisi economica senza precedenti". Per questo, ha aggiunto, ", con la Direzione Sviluppo economico, sta mettendo in campo leve e misure per sostenere settori diversi tenendo conto delle diverse esigenze". Il fondo di credito ...

