Lo Spiegel: «L'Ue limita gli acquisti del vaccino Pfizer per non danneggiare Sanofi» (Di martedì 22 dicembre 2020) vaccino Covid, l'accusa del settimanale tedesco Der Spiegel. La Commissione Ue ribatte: falso, selezionati i vaccini più promettenti Secondo una lunga inchiesta del settimanale tedesco Der Spiegel, ripresa in Italia dal Corriere della Sera, la Commissione europea avrebbe rallentato e limitato l'acquisto delle dosi di vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNTech per non danneggiare il gruppo

value4valuables : Spiegel: la Commissione Europea ha limitato l'acquisto di vaccini da Pfizer-BioNTech per non danneggiare la frances… - Massimiliana21 : Lo Spiegel accusa l'Ue di aver comprato pochi vaccini BioNTech per non danneggiare i francesi di Sanofi - erreelleci : Dopo tutti i pistolotti fatti su l'UE che ci salva dandoci i vaccini scopriamo che hanno fatto scelte POLITICHE sul… - nino_pitrone : Vaccino Covid, lo Spiegel: «L'Ue ha limitato gli acquisti da #Pfizer_BioNTech per non danneggiare #Sanofi» - Etruria72 : RT @fanpage: “L’Ue ha limitato acquisti del vaccino Pfizer per non danneggiare Sanofi”, le accuse di Spiegel -

