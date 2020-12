Lo spettacolare “abbraccio” tra Saturno e Giove nel giorno del solstizio d’inverno | mai così vicini dal 1623 Ecco il video in timelapse

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il, ilpiù corto dell’anno, mai come quest’anno ha tenuto il mondo con il naso all’insù. La storica congiunzione tra, infatti, si è verificata di nuovo dopo circa 4 secoli, cioè dalquando Galileo e Keplero erano ancora in vita. Molteplici ipubblicati in rete, molti dei quali in, a testimoniare il lungo “” tra i due giganti gassosi. Sarebbe stata proprio la congiuntura dei due pianeti, secondo i vangeli, a guidare i Re Magi verso Betlemme, rappresentando quindi la nota stella cometa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un “abbraccio” dopo 400 anni Dopo ben 400 anni che non capitava ... ma non tutte le congiunzioni producono effetti tanto spettacolari per noi che osserviamo. Volgete, quindi, gli occhi a Sud-Ovest, ...L'avvicinamento di Saturno e Giove Giove e Saturno si avvicinano regolarmente nelle loro orbite ogni vent'anni circa, ma non tutte le congiunzioni producono effetti tanto spettacolari per noi che li ...