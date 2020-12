Lo scienziato che ha scoperto l’Ebola avverte: una malattia molto più letale del Covid sta arrivando (Di martedì 22 dicembre 2020) Uno degli scienziati che ha permesso di isolare il virus dell’Ebola ha rivelato che una malattia più letale del Covid-19 sta per arrivare. Quando la malattia Covid-19 è emersa dal territorio di Wuhan, sono stati sottolineati e riportati alcuni report dell’Oms riguardanti il rischio di diffusione pandemica di nuovi virus. In tali report si sottolineava il fatto che in un mondo così interconnesso, in cui c’è una facilità di spostamento mai avuta prima, una malattia virale (come quella generata dal Sars-Cov-2) ha una facilità di diffusione incredibilmente pericolosa. Nei report venivano anche approntate delle proiezioni basate su virus con un tasso di letalità maggiore rispetto a quello che ha causato l’attuale pandemia. I dati sui decessi risultavano ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 22 dicembre 2020) Uno degli scienziati che ha permesso di isolare il virus delha rivelato che unapiùdel-19 sta per arrivare. Quando la-19 è emersa dal territorio di Wuhan, sono stati sottolineati e riportati alcuni report dell’Oms riguardanti il rischio di diffusione pandemica di nuovi virus. In tali report si sottolineava il fatto che in un mondo così interconnesso, in cui c’è una facilità di spostamento mai avuta prima, unavirale (come quella generata dal Sars-Cov-2) ha una facilità di diffusione incredibilmente pericolosa. Nei report venivano anche approntate delle proiezioni basate su virus con un tasso di letalità maggiore rispetto a quello che ha causato l’attuale pandemia. I dati sui decessi risultavano ...

