Lo scarabeo indistruttibile | una forza della natura

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Laè ricca di meraviglie straordinarie. Sono moltissimi gli esempi spettacolari e fenomenali nel mondo animale. Uno di questi è lo, protagonista di un recente studio. Un animale non solo incredibile, ma anche utile per l’intera umanità. Cosa è loQuesto particolare ed affascinante animale è chiamato scientificamente Phloeodes diabolicus L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ridisegnata l’evoluzione delle balene Lucciole, ecco cosa le minaccia e come difenderle Per proteggere l’ecosistema in Australia abbattuti i cavalli selvatici Giornata mondiale uccelli migratori 2020: 35% a rischio Un polpo con nove tentacoli, un ritrovamento straordinario in ...