Llorente Juventus, nuova idea low cost! “Tuttosport”: ritorno possibile (Di martedì 22 dicembre 2020) Llorente Juventus – Con l’arrivo di Morata la Juventus ha trovato il vero numero 9 perfetto per il gioco di Pirlo, ma in rosa ancora manca una vera e propria riserva per la punta spagnola. Dopo Ronaldo e Morata solo Dybala come alternativa in attacco. Andrea Pirlo ha bisogno di una quarta punta di livello e Paratici sembra aver trovato in Fernando Llorente il profilo adatto. Si è parlato dei vari Milik o Giroud ma nelle ultime ore prende piede il ritorno dello spagnolo, compagno di squadra di Pirlo e Morata nel 2015. Llorente Juventus, le ultimissime sullo spagnolo Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve potrebbe riabbracciare a Torino Fernando Llorente, in uscita – gratuita – dal Napoli dopo essere stato messo fuori rosa dal ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 dicembre 2020)– Con l’arrivo di Morata laha trovato il vero numero 9 perfetto per il gioco di Pirlo, ma in rosa ancora manca una vera e propria riserva per la punta spagnola. Dopo Ronaldo e Morata solo Dybala come alternativa in attacco. Andrea Pirlo ha bisogno di una quarta punta di livello e Paratici sembra aver trovato in Fernandoil profilo adatto. Si è parlato dei vari Milik o Giroud ma nelle ultime ore prende piede ildello spagnolo, compagno di squadra di Pirlo e Morata nel 2015., le ultimissime sullo spagnolo Secondo quanto riportato da, la Juve potrebbe riabbracciare a Torino Fernando, in uscita – gratuita – dal Napoli dopo essere stato messo fuori rosa dal ...

