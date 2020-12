Livorno, muore di Covid solo un mese dopo il figlio (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Covid aveva portato via il figlio solo poco più di un mese fa. Livorno è in lutto per la morte di Teresa. Era affetta da altre patologie e la sua situazione è andata ad aggravarsi con il Covid. Così Teresa Stefanelli, 74 anni, è spirata. La sua certamente non è una storia diversa dalle migliaia di altre persone uccise da questa malattia in questi mesi, ma ha un particolare che la rende ancora più triste: Teresa infatti se ne è andata solo un mese e mezzo dopo il figlio Jonathan, morto anch’egli di Covid a soli 39 anni. Il terribile fatto è stato commentato sul suo profilo Facebook con profonda tristezza dal figlio di Teresa e fratello di Jonathan, Roberto ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilaveva portato via ilpoco più di unfa.è in lutto per la morte di Teresa. Era affetta da altre patologie e la sua situazione è andata ad aggravarsi con il. Così Teresa Stefanelli, 74 anni, è spirata. La sua certamente non è una storia diversa dalle migliaia di altre persone uccise da questa malattia in questi mesi, ma ha un particolare che la rende ancora più triste: Teresa infatti se ne è andataune mezzoilJonathan, morto anch’egli dia soli 39 anni. Il terribile fatto è stato commentato sul suo profilo Facebook con profonda tristezza daldi Teresa e fratello di Jonathan, Roberto ...

quilivorno : #livorno Viale Boccaccio: ciclista muore dopo un incidente - infoitinterno : Livorno, Teresa muore di Covid un mese e mezzo dopo il figlio: “Ora siete insieme in paradiso” - fanpage : Livorno, Teresa muore di Covid un mese e mezzo dopo il figlio: “Ora siete insieme in paradiso” - cronaca_news : Livorno, muore con il Covid un mese e mezzo dopo il figlio: 'Cara mamma, adesso sei con Jonny in paradiso'.… - rep_firenze : Livorno, muore con il Covid un mese e mezzo dopo il figlio: 'Cara mamma, adesso sei con Jonny in paradiso'. [di Pat… -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno muore Livorno, muore con il Covid un mese e mezzo dopo il figlio: "Cara mamma, adesso sei con Jonny in paradiso". La Repubblica Firenze.it Tragedia in viale Boccaccio, muore a 87 anni scontrandosi in bici con un furgone

Quindi l'intervento del medico del 118, arrivato a bordo di un'ambulanza della Misericordia di Livorno, che era riuscito a rianimare l'87enne, trasportato poi in condizioni disperate al pronto ...

Scontro bici furgone sul viale Boccaccio, muore un uomo di 87 anni

Intorno alle ore 12.30, l’uomo di 87 anni che era in sella alla sua bicicletta elettrica si è scontrato con un furgone all’altezza del distributore della Q8 sul viale Boccaccio A seguito dell’urto, il ...

Quindi l'intervento del medico del 118, arrivato a bordo di un'ambulanza della Misericordia di Livorno, che era riuscito a rianimare l'87enne, trasportato poi in condizioni disperate al pronto ...Intorno alle ore 12.30, l’uomo di 87 anni che era in sella alla sua bicicletta elettrica si è scontrato con un furgone all’altezza del distributore della Q8 sul viale Boccaccio A seguito dell’urto, il ...