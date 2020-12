Liverani | “Sono l’unico responsabile | non ho visto voglia di vincere nel primo tempo Per fortuna il 2020 è finito”

(Di martedì 22 dicembre 2020) Fabio, tecnico del Parma, ha commentato così il 2-1 subito dal Crotone ai microfoni di Sky Sport:“Non mi aspettavo uncosì, è evidente che la colpa è mia. Non siamo in grado di fare tanto turnover e bisogna dare risposte. Mi dispiace, maio. Quello che mi dispiace è non averla fame giusta e ladinel, mentre nella ripresa non posso rimproverare nulla. Peril, il nostro sarà un campionato di grande sofferenza”. Foto: Parma sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

