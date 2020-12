LIVEi Juventus Fiorentina Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Leggi su giornal

(Di martedì 22 dicembre 2020) Seconda sfida della 14° giornata di Serie A 2020/21:si sfideranno stasera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Le scelte degli allenatori Pirlo riproporrà l’attacco a due Ronaldo-Morata (Dybala c’è ma non è al 100 %), con il centrocampo formato da Bentancur e Rabiot in mediana con Chiesa e McKennie esterni alti. Difesa con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo. Prandelli che conferma l’attacco (Ribery-Vlahovic) e Milenkovic, Ger. Pezzella e Caceres in difesa. Esterni Venuti e Biraghi con Pulgar, Amrabat e Castrovilli a centrocampo.(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, ...