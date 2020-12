LIVEi Crotone Parma Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Leggi su giornal

(Di martedì 22 dicembre 2020) Saràil match che darà il via alla giornata numero 14 di serie A 2020/21, l’ultima di quest’anno solare, tra due squadre che hanno avuto più di qualche difficoltà a trovare la giusta continuità seppure per motivi diversi. La sfida dello Scida avrà inizio alle ore 18.30 martedì 22 dicembre. Le scelte degli allenatori Stroppa non cambierà particolarmente il proprio schieramento, sfruttando i titolarissimi come Reca e Pereira sugli esterni e la coppia offensiva Simi-Messias. A centrocampo agiranno Petriccione e Molina, trio difensivo formato da Magallan, Golemic e Luperto.rani non cambierà l’attacco a 3 con Karamoh e Brunetta a supportare Inglese. Linea difensiva formata da Busi, Osorio, Bruno Alves e Gagliolo che difenderanno l’estremo difensore Sepe, centrocamo con Kurtic, Brugman e Kucka....