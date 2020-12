LIVE Virtus Bologna-Andorra 92-81, EuroCup basket in DIRETTA: Bologna chiude il girone da imbattuta (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di EuroCup di basket e buona serata! Vince, dunque, la Virtus Bologna contro Andorra nel match valido per il recupero dell’ottava giornata della EuroCup di basket. 92-81 Canestro di Tessitori 90-81 Ancora Adams! 10 triple su 12 questa sera! 87-81 Tripla di Jelinek per provare a riaprirla a poco più di due minuti dalla fine 87-78 Canestro di Tessitori 85-78 Canestro di Olumuyiwa 85-76 Canestro di Tessitori 83-76 Due su due di Jelinek ai liberi 83-74 Uno su due per Gielo dalla lunetta 83-73 Canestro di Ricci 81-73 Due su due per Hannah 81-71 Canestro di Llovet 81-69 Canestro di Abass 79-69 Va a ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida didie buona serata! Vince, dunque, lacontronel match valido per il recupero dell’ottava giornata delladi. 92-81 Canestro di Tessitori 90-81 Ancora Adams! 10 triple su 12 questa sera! 87-81 Tripla di Jelinek per provare a riaprirla a poco più di due minuti dalla fine 87-78 Canestro di Tessitori 85-78 Canestro di Olumuyiwa 85-76 Canestro di Tessitori 83-76 Due su due di Jelinek ai liberi 83-74 Uno su due per Gielo dalla lunetta 83-73 Canestro di Ricci 81-73 Due su due per Hannah 81-71 Canestro di Llovet 81-69 Canestro di Abass 79-69 Va a ...

