LIVE – Virtus Bologna-Andorra 47-42, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 22 dicembre 2020) La Segafredo Virtus Bologna ospita Andorra per poter chiudere da imbattuta il gruppo C dell’Eurocup 2020/2021. I bianconeri hanno vinto finora nove gare e nel recupero dell’ottava giornata vogliono vincere decima gara consecutiva contro i rivali già qualificati alla top-16. Martedì 22 dicembre alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Virtus Bologna-Andorra 47-42 18? – Weems si nasconde nuovamente vicino alla linea di fondo, Tessitori lo trova: 47-42. 18? – Continua lo show di Adams, che sta marciando con un 5 su 6 dall’arco: 45-39. 18? – JELINEK! POTENZIALE GIOCO DA QUATTRO PUNTI! FALLO DI MARKOVIC! Non entra però il libero, 42-39. 17? – Secondo canestro di Alibegovic, ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) La Segafredoospitaper poter chiudere da imbattuta il gruppo C dell’. I bianconeri hanno vinto finora nove gare e nel recupero dell’ottava giornata vogliono vincere decima gara consecutiva contro i rivali già qualificati alla top-16. Martedì 22 dicembre alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA47-42 18? – Weems si nasconde nuovamente vicino alla linea di fondo, Tessitori lo trova: 47-42. 18? – Continua lo show di Adams, che sta marciando con un 5 su 6 dall’arco: 45-39. 18? – JELINEK! POTENZIALE GIOCO DA QUATTRO PUNTI! FALLO DI MARKOVIC! Non entra però il libero, 42-39. 17? – Secondo canestro di Alibegovic, ...

sportface2016 : #EuroCup LIVE - La Segafredo Virtus Bologna ospita Andorra per poter chiudere da imbattuta il gruppo C: aggiornam… - tabellamercatob : Ieri l'anticipo della 14^ giornata #SerieB #SALENT 2-1 Tutino, Djuric (rig.) e Mancosu Mat. La cronaca… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Andorra EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Virtus #Bologna-Andorra… - ftg_soccer : GOAL! Salernitana in Italy Serie B Salernitana 1-1 Virtus Entella More live scores: - ottopagine : LIVE | Salernitana-Virtus Entella, la diretta web del match #Salerno -