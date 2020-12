LIVE – Verona-Inter, Conte in conferenza stampa (DIRETTA) (Di martedì 22 dicembre 2020) L’Inter di Antonio Conte sarà di scena al Bentegodi per l’ultimo appuntamento del 2020 prima della sosta natalizia. I nerazzurri in piena corsa scudetto sulla scia del Milan, affronteranno il Verona nella quattordicesima giornata di Serie A in programma mercoledì 23 dicembre alle ore 18:30. Nella giornata odierna martedì 22 dicembre alle ore 14, il tecnico salentino parlerà nella classica conferenza stampa di vigilia. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) L’di Antoniosarà di scena al Bentegodi per l’ultimo appuntamento del 2020 prima della sosta natalizia. I nerazzurri in piena corsa scudetto sulla scia del Milan, affronteranno ilnella quattordicesima giornata di Serie A in programma mercoledì 23 dicembre alle ore 18:30. Nella giornata odierna martedì 22 dicembre alle ore 14, il tecnico salentino parlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.

rand_lyrics : Io son per te l'amore (Live At Arena / Verona / 2014) - Emma Che è stato un brutto sogno Vienimi a svegliare Parla… - gambini_moises : Se bastasse una canzone (Live in Verona. Homenaje a Luciano Pavarotti) - Fantacalciok : Hellas Verona – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - BiancaCelentan1 : Adriano Celentano - Il ragazzo della Via Gluck (Verona Live 2012) - infoitsport : LIVE TMW - Conte: 'Brozovic unico play in rosa: non lo rischio. Il Verona ci impegnerà' -