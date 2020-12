LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: si comincia, subito Maurberger! (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 Il primo a partire sarà lo sloveno Zan Kranjec, specialista del gigante. A seguire Simon Maurberger. 20.39 L’ultimo podio azzurro risale invece al terzo posto di Stefano Gross nel 2016. 20.36 L’Italia non vince a Madonna di Campiglio dal 2005 con Giorgio Rocca. 20.33 Sono solo sei gli sciatori nati negli anni ’80 in questa frazione conclusiva: Manfred Moelgg (1982), Stefano Gross (1986) ed i francesi Muffat-Jeandet (1989) e Grange (1984), il britannico Ryding (1986) ed il russo Khoroshilov (1984). 20.32 Una curiosità. In questa seconda manche l’Italia può contare sull’atleta più giovane in gara (Vinatzer, 21 anni) ed anche sul più anziano (Moelgg, 38). 20.30 La startlist della seconda manche: 1 32 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 49.60 2.26 30 Rossignol 2 24 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.43 Il primo a partire sarà lo sloveno Zan Kranjec, specialista del gigante. A seguire Simon Maurberger. 20.39 L’ultimo podio azzurro risale invece al terzo posto di Stefano Gross nel 2016. 20.36 L’Italia non vince a Madonna didal 2005 con Giorgio Rocca. 20.33 Sono solo sei gli sciatori nati negli anni ’80 in questa frazione conclusiva: Manfred Moelgg (1982), Stefano Gross (1986) ed i francesi Muffat-Jeandet (1989) e Grange (1984), il britannico Ryding (1986) ed il russo Khoroshilov (1984). 20.32 Una curiosità. In questa seconda manche l’Italia può contare sull’atleta più giovane in gara (Vinatzer, 21 anni) ed anche sul più anziano (Moelgg, 38). 20.30 La startlist della seconda manche: 1 32 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 49.60 2.26 30 Rossignol 2 24 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Campiglio in DIRETTA: Foss-Solevaag guida a sorpresa - #alpino #Slalom #Campiglio #DIRETTA: - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #MadonnadiCampiglio 2020 #scialpinomaschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer e Noel cercano la rivincita sulla 3-Tre - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: si riparte alle 13.00, Alex Vinat... - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Alex Vinatzer quarto. 'Domani ci ... -