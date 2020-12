LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: si comincia, pettorale n.12 per Vinatzer (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI MADONNA DI Campiglio 17.32 La prima manche è stata tracciata da Andrey Dogadkin, allenatore della Russia; la seconda sarà invece disegnata da Simone Del Dio, tecnico italiano stipendiato dalla Federazione francese. 17.26 In generale l’Italia non vince in Slalom dal 5 gennaio 2017, quando Manfred Moelgg alzò le braccia al cielo a Zagabria. 17.23 Il vero re di Madonna di Campiglio è stato Alberto Tomba, che vanta ben sette podi: tre vittorie (1987. 1988 e 1995) e quattro secondi posti (1991, 1992, 1993, 1996). 17.21 L’ultima vittoria azzurra risale invece al lontanissimo 2005, quando si impose Giorgio Rocca. Era l’anno delle Olimpiadi Invernali. “Giorgione” si aggiudicò la Coppa del Mondo di specialità, ma ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI MADONNA DI17.32 La prima manche è stata tracciata da Andrey Dogadkin, allenatore della Russia; la seconda sarà invece disegnata da Simone Del Dio, tecnico italiano stipendiato dalla Federazione francese. 17.26 In generale l’Italia non vince indal 5 gennaio 2017, quando Manfred Moelgg alzò le braccia al cielo a Zagabria. 17.23 Il vero re di Madonna diè stato Alberto Tomba, che vanta ben sette podi: tre vittorie (1987. 1988 e 1995) e quattro secondi posti (1991, 1992, 1993, 1996). 17.21 L’ultima vittoria azzurra risale invece al lontanissimo 2005, quando si impose Giorgio Rocca. Era l’anno delle Olimpiadi Invernali. “Giorgione” si aggiudicò la Coppa del Mondo di specialità, ma ...

Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #MadonnadiCampiglio 2020 #scialpinomaschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer e Noel cercano la rivincita sulla 3-Tre - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: si riparte alle 13.00, Alex Vinat... - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Alex Vinatzer quarto. 'Domani ci ... - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Alex Vinatzer quarto. 'Domani ci riprovo a Campiglio' -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: scatta la prima manche, Vinatzer all'attacco! OA Sport Classifica slalom Madonna di Campiglio 2020: risultati live

Scatta alle ore 17:45, la prima manche dello slalom speciale maschile della Coppa del Mondo di sci alpino. Il primo ad aprire questa grande classica del Circo Bianco sarà lo svizzero Daniel Yule. Ecco ...

LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: i pettorali, Vinatzer n.12. Alle 17.45 la prima manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO BUONE NOTIZIE IN COPPA EUROPA: GIOVANNI FRANZONI TERZO IN SUPERG QUANDO ALBERTO TOMBA ERA IL RE D ...

Scatta alle ore 17:45, la prima manche dello slalom speciale maschile della Coppa del Mondo di sci alpino. Il primo ad aprire questa grande classica del Circo Bianco sarà lo svizzero Daniel Yule. Ecco ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO BUONE NOTIZIE IN COPPA EUROPA: GIOVANNI FRANZONI TERZO IN SUPERG QUANDO ALBERTO TOMBA ERA IL RE D ...