LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: bene Maurberger, in testa Grange (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.53 Il norvegese Haugan è quarto a 0.85, dunque anche alle spalle di Maurberger. 20.52 Il francese Grange sfrutta l’esperienza per portarsi al comando con 0.07 su Jakobsen. 3° Maurberger a 0.76. Siamo agli albori della gara, mancano ancora 24 atleti. 20.51 Ottima manche per lo svedese Jakobsen, uomo da grandi rimonte. Vola in testa con 0.69 su Maurberger, per lui miglior tempo di manche. 20.49 Holzmann è secondo a 0.13 da Maurberger. L’italiano sul muro ha guadagnato mezzo secondo sul tedesco. Ora Jakobsen, parte con 0.30 di vantaggio. 20.48 Il norvegese Nestvold-Haugen è dietro di 0.51 rispetto a Maurberger, l’azzurro ha fatto bene sul muro. Vedremo se riuscirà a recuperare ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.53 Il norvegese Haugan è quarto a 0.85, dunque anche alle spalle di. 20.52 Il francesesfrutta l’esperienza per portarsi al comando con 0.07 su Jakobsen. 3°a 0.76. Siamo agli albori della gara, mancano ancora 24 atleti. 20.51 Ottima manche per lo svedese Jakobsen, uomo da grandi rimonte. Vola incon 0.69 su, per lui miglior tempo di manche. 20.49 Holzmann è secondo a 0.13 da. L’italiano sul muro ha guadagnato mezzo secondo sul tedesco. Ora Jakobsen, parte con 0.30 di vantaggio. 20.48 Il norvegese Nestvold-Haugen è dietro di 0.51 rispetto a, l’azzurro ha fattosul muro. Vedremo se riuscirà a recuperare ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Campiglio in DIRETTA: Foss-Solevaag guida a sorpresa - #alpino #Slalom #Campiglio #DIRETTA: - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #MadonnadiCampiglio 2020 #scialpinomaschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer e Noel cercano la rivincita sulla 3-Tre - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: si riparte alle 13.00, Alex Vinat... - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Alex Vinatzer quarto. 'Domani ci ... -