LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: alle 20.45 la seconda manche, vai Vinatzer! (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.23 Sono quattro gli azzurri qualificati per la seconda manche, esattamente gli stessi di ieri in Alta Badia: 29° Maurberger, 15° Moelgg, 13° Gross, 3° Vinatzer. 20.20 Ben ritrovati amici di OA Sport. alle 20.45 scatterà la seconda manche dello Slalom di Madonna di Campiglio sul Canalone Miramonti. LA CRONACA DELLA PRIMA manche ALEX VINATZER: “CONTENTISSIMO DELLA PRIMA manche” I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI MADONNA DI Campiglio 19.15 Appuntamento alle ore 20.45 per la seconda manche con l’inversione dei migliori trenta. 19.12 Al termine della prima ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.23 Sono quattro gli azzurri qualificati per la, esattamente gli stessi di ieri in Alta Badia: 29° Maurberger, 15° Moelgg, 13° Gross, 3° Vinatzer. 20.20 Ben ritrovati amici di OA Sport.20.45 scatterà ladellodi Madonna disul Canalone Miramonti. LA CRONACA DELLA PRIMAALEX VINATZER: “CONTENTISSIMO DELLA PRIMA” I PETTORALI DI PARTENZA DELLODI MADONNA DI19.15 Appuntamentoore 20.45 per lacon l’inversione dei migliori trenta. 19.12 Al termine della prima ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Campiglio in DIRETTA: Foss-Solevaag guida a sorpresa - #alpino #Slalom #Campiglio #DIRETTA: - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #MadonnadiCampiglio 2020 #scialpinomaschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer e Noel cercano la rivincita sulla 3-Tre - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: si riparte alle 13.00, Alex Vinat... - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Alex Vinatzer quarto. 'Domani ci ... -