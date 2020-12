LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer è terzo! Alle 20.45 la seconda manche! (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI MADONNA DI Campiglio 18.42 Maurberger resiste in 27ma posizione ed inizia a credere nella qualificazione. Adesso è davvero difficile ottenere un tempo buono su questa pista così rovinata. 18.41 L’unico ad inserirsi nella top15 con un pettorale superiore al 20 è stato Stefano Gross, partito con il 28. 18.35 Sarà durissima per Maurberger qualificarsi. Restano due azzurri da seguire: Liberatore e Kastlunger. 18.35 Gli altri azzurri: 13° Gross a 1?32, 15° Moelgg a 1?34, 27° Maurberger a 2?23. 18.34 La classifica è ormai definita dopo i primi 30. In testa il norvegese Foss-Solevaag, che ha sfruttato al meglio il pettorale n.2 ed una pista ancora perfetta. Secondo lo svizzero Zenhaeusern a 0.40, ottimo terzo Alex ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI MADONNA DI18.42 Maurberger resiste in 27ma posizione ed inizia a credere nella qualificazione. Adesso è davvero difficile ottenere un tempo buono su questa pista così rovinata. 18.41 L’unico ad inserirsi nella top15 con un pettorale superiore al 20 è stato Stefano Gross, partito con il 28. 18.35 Sarà durissima per Maurberger qualificarsi. Restano due azzurri da seguire: Liberatore e Kastlunger. 18.35 Gli altri azzurri: 13° Gross a 1?32, 15° Moelgg a 1?34, 27° Maurberger a 2?23. 18.34 La classifica è ormai definita dopo i primi 30. In testa il norvegese Foss-Solevaag, che ha sfruttato al meglio il pettorale n.2 ed una pista ancora perfetta. Secondo lo svizzero Zenhaeusern a 0.40, ottimo terzo...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Campiglio in DIRETTA: Foss-Solevaag guida a sorpresa - #alpino #Slalom #Campiglio #DIRETTA: - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #MadonnadiCampiglio 2020 #scialpinomaschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer e Noel cercano la rivincita sulla 3-Tre - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: si riparte alle 13.00, Alex Vinat... - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Alex Vinatzer quarto. 'Domani ci ... -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer terzo a 0.50 da Foss-Solevaag! OA Sport LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer è terzo! Alle 20.45 la seconda manche!

I precedenti dell’Italia a Madonna di Campiglio – La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca dello slalom dell’Alta Badia – Le parole di Alex Vinatzer Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE ...

Classifica slalom Madonna di Campiglio 2020: risultati live

Scatta alle ore 17:45, la prima manche dello slalom speciale maschile della Coppa del Mondo di sci alpino. Sei gli italiani al via ...

I precedenti dell’Italia a Madonna di Campiglio – La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca dello slalom dell’Alta Badia – Le parole di Alex Vinatzer Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE ...Scatta alle ore 17:45, la prima manche dello slalom speciale maschile della Coppa del Mondo di sci alpino. Sei gli italiani al via ...