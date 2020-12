LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer e Noel cercano la rivincita sulla 3-Tre (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti dell’Italia a Madonna di Campiglio – La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca dello Slalom dell’Alta Badia – Le parole di Alex Vinatzer Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. sulla mitica pista 3-Tre, tutto è pronto per il secondo Slalom consecutivo. Dopo l’esordio assoluto di ieri in Alta Badia, oggi tocca al “Canalone Miramonti” con la prima manche fissata per le ore 17.45, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45. Su una delle piste più belle del mondo, le luci dei riflettori e la notturna saranno il ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI precedenti dell’Italia a Madonna di– La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca dellodell’Alta Badia – Le parole diBuongiorno e benvenuti alladellodi Madonna di, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di scimitica pista 3-Tre, tutto è pronto per il secondoconsecutivo. Dopo l’esordio assoluto di ieri in Alta Badia, oggi tocca al “Canalone Miramonti” con la prima manche fissata per le ore 17.45, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45. Su una delle piste più belle del mondo, le luci dei riflettori e la notturna saranno il ...

