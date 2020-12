LIVE Juventus-Fiorentina 0-1, Serie A calcio in DIRETTA: Vlahovic porta subito avanti i Viola (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? Ottima chiusura di Pezzella su Morata che gli stava per sbucare alle spalle. 5? La Juve reagisce con due conclusioni di Ronaldo: prima una punizione rimpallata dalla barriera e poi un tiro deviato da Milenkovic. 4? Ribery recupera un pallone a centrocampo e serve in profondità l’attaccante serbo: l’ex Partizan si allunga il pallone, ma batte Szczesny con uno splendido scavetto. Viola subito avanti a Torino. 3? GOOOOOOOLLLLLLLLLL! Fiorentina IN VANTAGGIO! Vlahovic! 1? Vlahovic recupera un pallone sulla trequarti e prova ad aprire verso Caceres: legge tutto Ramsey. SI PARTE ALLO STADIUM!! 20.45 Risuona l’inno della Serie A O Generosa. 20.44 Stanno entrando in campo gli arbitri e le due ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? Ottima chiusura di Pezzella su Morata che gli stava per sbucare alle spalle. 5? La Juve reagisce con due conclusioni di Ronaldo: prima una punizione rimpallata dalla barriera e poi un tiro deviato da Milenkovic. 4? Ribery recupera un pallone a centrocampo e serve in profondità l’attaccante serbo: l’ex Partizan si allunga il pallone, ma batte Szczesny con uno splendido scavetto.a Torino. 3? GOOOOOOOLLLLLLLLLL!IN VANTAGGIO!! 1?recupera un pallone sulla trequarti e prova ad aprire verso Caceres: legge tutto Ramsey. SI PARTE ALLO STADIUM!! 20.45 Risuona l’inno dellaA O Generosa. 20.44 Stanno entrando in campo gli arbitri e le due ...

