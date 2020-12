LIVE Juventus-Fiorentina 0-1, Serie A calcio in DIRETTA: Vlahovic porta subito avanti i Viola, bianconeri in 10 per l’espulsione di Cuadrado (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28? Ottima percussione di Amrabat che non trova Vlahovic con il suo filtrante. 26? CLAMOROSA OCCASIONE PER LA Fiorentina! Salita di Caceres che smista verso Vlahovic: il giovane serbo ritorna dall’uruguagio che alimenta per Castrovilli. Miracolo di Szczesny sul piazzato del centrocampista di Prandelli. 25? In affanno la Juventus sulla pressione di Ribery che continua a seminare panico nella retroguardia avversaria. 24? Buono l’uno-due fra Biraghi e Amrabat: corner per gli ospiti. 22? Biraghi stende Chiesa che lo stava saltando: ammonito il terzino ex Inter. 21? I bianconeri si dispongono con una sorta di 4-2-3 offensivo per cercare di sovvertire l’inerzia della partita. 19? Entra Danilo al posto di Ramsey per ridare equilibrio ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28? Ottima percussione di Amrabat che non trovacon il suo filtrante. 26? CLAMOROSA OCCASIONE PER LA! Salita di Caceres che smista verso: il giovane serbo ritorna dall’uruguagio che alimenta per Castrovilli. Miracolo di Szczesny sul piazzato del centrocampista di Prandelli. 25? In affanno lasulla pressione di Ribery che continua a seminare panico nella retroguardia avversaria. 24? Buono l’uno-due fra Biraghi e Amrabat: corner per gli ospiti. 22? Biraghi stende Chiesa che lo stava saltando: ammonito il terzino ex Inter. 21? Isi dispongono con una sorta di 4-2-3 offensivo per cercare di sovvertire l’inerzia della partita. 19? Entra Danilo al posto di Ramsey per ridare equilibrio ...

