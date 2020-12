LIVE Juventus-Fiorentina 0-1, Serie A calcio in DIRETTA: la Juve preme per cercare il pari (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65? In questa fase la Fiorentina si è abbassata per sfruttare gli spazi in ripartenza. La Juve ha preso in mano il pallino del gioco e prova con coraggio a spingersi in attacco. 63? Dopo un calcio d’angolo il pallone arriva a Pulgar al limite dell’area: il cileno di mezz’esterno conclude a lato di un metro e mezzo. 62? Continua ad essere granitica la prova di Caceres: chiusura di forza notevole su Bernardeschi. 60? Conclusione velleitaria di Danilo da fuori area: il suo tiro a giro termina DIRETTAmente in curva. In precedenza c’era stata un’ottima accelerazione di Chiesa sulla sinistra. 58? Ronaldo prova a puntare Castrovilli: i bianconeri reclamano un contatto in area, ma l’arbitro lascia correre. 56? Cross di McKennie verso Cristiano Ronaldo ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? In questa fase lasi è abbassata per sfruttare gli spazi in ripartenza. Laha preso in mano il pallino del gioco e prova con coraggio a spingersi in attacco. 63? Dopo und’angolo il pallone arriva a Pulgar al limite dell’area: il cileno di mezz’esterno conclude a lato di un metro e mezzo. 62? Continua ad essere granitica la prova di Caceres: chiusura di forza notevole su Bernardeschi. 60? Conclusione velleitaria di Danilo da fuori area: il suo tiro a giro terminamente in curva. In precedenza c’era stata un’ottima accelerazione di Chiesa sulla sinistra. 58? Ronaldo prova a puntare Castrovilli: i bianconeri reclamano un contatto in area, ma l’arbitro lascia correre. 56? Cross di McKennie verso Cristiano Ronaldo ...

