LIVE – Brindisi-Oostende 66-60 | basket Champions League 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 22 dicembre 2020) L’Happy Casaospita l’nel quarto turno del gruppo H di FIBA. I pugliesi con due vittorie ed una sconfitta vanno a caccia dell’ipoteca del passaggio del turno, sul loro cammino la compagine belga che ha vinto una sola gara al momento. La palla a due è in programma per le ore 20.30 di martedì 22 dicembre, su Sportface potrete seguire il match in tempo reale. AGGIORNA LA61-56 31? – AND ONE DI THOMPSON IN PENETRAZIONE, FALLO DI MWEBA! 31? – Zanelli mette i piedi apposto e spara la tripla del +9: 69-60. FINE TERZO QUARTO 30? – 2 su 2 di Harrison dalla lunetta: sale a 33 punti, quando il terzo quarto termina sul 66-60. 28? – SESTA TRIPLA DI HARRISON! HAPPY CASA SUL +8! ...