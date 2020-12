Livatino sarà il primo magistrato beato nella storia della Chiesa Papa Francesco riconosce il martirio del “giudice ragazzino” ucciso dalla mafia nel 1990

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 22 dicembre 2020)ilRosarioha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto cheildelsicilianonel. Si tratta del. Laureatosi a soli 22 anni in giurisprudenza, il “”, così come era stato soprannominato per la sua giovane età, era entrato subito nel mondo del lavoro vincendo il concorso per vicedirettore in prova presso la sede dell’Ufficio ...