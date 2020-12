Livatino, il giudice beato che faceva paura ai boss (Di martedì 22 dicembre 2020) AGI - Erano passate da poco le 8.30 quella mattina del 21 settembre 1990. Il giudice Rosario Livatino, che il 3 ottobre avrebbe compiuto 38 anni, a bordo della sua Ford Fiesta di colore rosso, da Canicattì dove abitava, si stava recando al tribunale di Agrigento, quando è stato avvicinato, braccato e ucciso senza pietà da un commando mafioso. Ucciso perché perseguiva le cosche In base alla sentenza che ha condannato al carcere a vita sicari e mandanti, Livatino è stato ucciso perché "perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività criminale, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista, cioé una gestione giudiziaria se non compiacente, almeno, pur inconsapevolmente, debole, che é poi quella non rara che ha consentito la proliferazione, il rafforzamento e l'espansione della mafia". Giovanni Paolo II, pensava anche al ... Leggi su agi (Di martedì 22 dicembre 2020) AGI - Erano passate da poco le 8.30 quella mattina del 21 settembre 1990. IlRosario, che il 3 ottobre avrebbe compiuto 38 anni, a bordo della sua Ford Fiesta di colore rosso, da Canicattì dove abitava, si stava recando al tribunale di Agrigento, quando è stato avvicinato, braccato e ucciso senza pietà da un commando mafioso. Ucciso perché perseguiva le cosche In base alla sentenza che ha condannato al carcere a vita sicari e mandanti,è stato ucciso perché "perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività criminale, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista, cioé una gestione giudiziaria se non compiacente, almeno, pur inconsapevolmente, debole, che é poi quella non rara che ha consentito la proliferazione, il rafforzamento e l'espansione della mafia". Giovanni Paolo II, pensava anche al ...

