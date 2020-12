L'Italia del vaccino. Chi è pronto e chi no (Di martedì 22 dicembre 2020) Occhi puntati sul 27 dicembre, il giorno del “V-Day”, quando anche in Italia come nel resto d’Europa partirà la campagna vaccinale anti Covid. In tutte Regioni si lavora alla giornata simbolica: allo Spallanzani arriveranno, per poi essere distribuite dall’esercito in tutto il Paese, le prime 1950 fiale (9.750 dosi) del “Comirnaty”, il siero della Pfizer/BioNTech approvato ieri dall’Ema e oggi autorizzato dall’Aifa. L’ospedale romano ha fatto sapere che i primi cinque vaccini anti Covid nell’Istituto saranno iniettati a un’infermiera, a un operatore socio sanitario, a una ricercatrice e a due medici. In Lombardia, l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha annunciato che sarà tra i primi medici a farsi immunizzare. Altri esperti, da inizio pandemia in prima linea nella battaglia contro il virus, sono pronti a farlo per dare l’esempio e far ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Occhi puntati sul 27 dicembre, il giorno del “V-Day”, quando anche income nel resto d’Europa partirà la campagna vaccinale anti Covid. In tutte Regioni si lavora alla giornata simbolica: allo Spallanzani arriveranno, per poi essere distribuite dall’esercito in tutto il Paese, le prime 1950 fiale (9.750 dosi) del “Comirnaty”, il siero della Pfizer/BioNTech approvato ieri dall’Ema e oggi autorizzato dall’Aifa. L’ospedale romano ha fatto sapere che i primi cinque vaccini anti Covid nell’Istituto saranno iniettati a un’infermiera, a un operatore socio sanitario, a una ricercatrice e a due medici. In Lombardia, l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha annunciato che sarà tra i primi medici a farsi immunizzare. Altri esperti, da inizio pandemia in prima linea nella battaglia contro il virus, sono pronti a farlo per dare l’esempio e far ...

