Lione-Nantes (mercoledì 23 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 22 dicembre 2020) Diciassettesimo turno di Ligue 1 che il Lione vive da capolista, seppur in coabitazione con il Lilla; e l’avversario di turno è un Nantes in crisi di risultati. La vittoria rotonda di Nizza ha riportato la squadra di Garcia al primo posto approfittando del pareggio nello scontro diretto tra Lilla e PSG, mentre il Nantes continua a mancare l’appuntamento InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 22 dicembre 2020) Diciassettesimo turno di Ligue 1 che ilvive da capolista, seppur in coabitazione con il Lilla; e l’avversario di turno è unin crisi di risultati. La vittoria rotonda di Nizza ha riportato la squadra di Garcia al primo posto approfittando del pareggio nello scontro diretto tra Lilla e PSG, mentre ilcontinua a mancare l’appuntamento InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Lione-Nantes (mercoledì 23 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici - 11contro11 : Ligue 1, giornata 16: #Lille-PSG 0-0, il #Lione torna in vetta #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lorient… - 11contro11 : Ligue 1, giornata 14: #Lille e #Lione spodestano il PSG in vetta #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lorient… -

Ultime Notizie dalla rete : Lione Nantes Lione-Nantes (mercoledì 23 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici Infobetting Francia, il big match Lille-Psg finisce 0-0: il Lione ringrazia e aggancia la vetta

Finisce a reti bianche la sfida di vertice della sedicesima giornata. La squadra di Rudi Garcia, dopo il poker di sabato sera a Nizza, si riprende il primo ...

E la bora rovesciò il carro funebre del duca Fouché

Il 26 dicembre di due secoli fa moriva a Trieste il “mitragliatore di Lione”, uno dei personaggi più controversi dell’Europa a cavallo tra Rivoluzione francese, Napoleone e Restaurazione, uomo sinistr ...

Finisce a reti bianche la sfida di vertice della sedicesima giornata. La squadra di Rudi Garcia, dopo il poker di sabato sera a Nizza, si riprende il primo ...Il 26 dicembre di due secoli fa moriva a Trieste il “mitragliatore di Lione”, uno dei personaggi più controversi dell’Europa a cavallo tra Rivoluzione francese, Napoleone e Restaurazione, uomo sinistr ...