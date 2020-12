L’indiscrezione | panchina Ascoli | Rastelli aveva già detto no Gli scenari

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Delio Rossi lascia l’, com’era prevedibile, dopo un pareggio in sei partite. E’ il secondo cambio in stagione di una squadra in caduta libera, ricordiamo che l’già esonerato Bertotto. Non ci sono grossi margini per Massimoche era stato contattato prima di Rossi e che nontrovato l’accordo, difficile che con questa posizione di classificacambi idea. Un candidato è Sottil, ancora nessun contatto con Sannino, l’impressione è che i problemi siano legati a una squadra non competitiva per un campionato così dificile. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.