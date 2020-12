Libia: la denuncia dei pescatori, 'sentivamo torturare altri detenuti, gridavano'/Adnkronos (Di martedì 22 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 22 dic. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) . "La notte era il momento più brutto, quando si sentivano le urla disperate di detenuti che venivano torturati. I militari li venivano a prendere e subito dopo c'erano le grida disumane. Sembravano bambini". Bernardo Salvo, uno dei 18 pescatori liberati in Libia, fa ancora fatica a parlarne. Appoggiato sulla ringhiera del balcone di casa, nel centro di Mazara del Vallo, dove si prepara alle feste di Natale, ricorda quei momenti in cui i militari avrebbero torturato decine di detenuti. Si allontana dal figlio più piccolo, Gabriele di 10 anni, che lo tiene abbracciato da quando è tornato dalla Libia, perché non vuole che senta queste atrocità. "Era terribile - racconta con il viso che si rabbuia - si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 22 dic. () - (dall'inviata Elvira Terranova) . "La notte era il momento più brutto, quando si sentivano le urla disperate diche venivano torturati. I militari li venivano a prendere e subito dopo c'erano le grida disumane. Sembravano bambini". Bernardo Salvo, uno dei 18liberati in, fa ancora fatica a parlarne. Appoggiato sulla ringhiera del balcone di casa, nel centro di Mazara del Vallo, dove si prepara alle feste di Natale, ricorda quei momenti in cui i militari avrebbero torturato decine di. Si allontana dal figlio più piccolo, Gabriele di 10 anni, che lo tiene abbracciato da quando è tornato dalla, perché non vuole che senta queste atrocità. "Era terribile - racconta con il viso che si rabbuia - si ...

coriolano2011 : RT @PenelopeVr46: #QuartaRepubblica ma dopo i racconti orribili dei pescatori, lo Stato la denuncia pubblicamente la #Libia per aver violat… - PenelopeVr46 : #QuartaRepubblica ma dopo i racconti orribili dei pescatori, lo Stato la denuncia pubblicamente la #Libia per aver… - donatellabrusch : RT @Conservative_85: #QuartaRepubblica #Porro narcisa invece di gioire dei pescatori riscattati, denuncia la sottomissione del governo al s… - Conservative_85 : #QuartaRepubblica #Porro narcisa invece di gioire dei pescatori riscattati, denuncia la sottomissione del governo a… - Livia_DiGioia : RT @usarausanu: Sulla banchina del porto di #MazaraDelVallo i familiari aspettano l'arrivo dei loro cari dalla #Libia previsto per domatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia denuncia Libia: la denuncia dei pescatori, 'sentivamo torturare altri detenuti, gridavano'/Adnkronos Fortune Italia Libia: la denuncia dei pescatori, ‘sentivamo torturare altri detenuti, gridavano’/Adnkronos (3)

E’ ancora molto spaventato. E’ arrivato in Italia su un barcone dopo essere passato dalla Libia, dove era stato torturato, e la detenzione in quel paese gli ha fatto tornare in mente tutti quei ...

Armi ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi: ong denuncia l’Italia

L’anno scorso l’Italia ha autorizzato vendite di armi per quasi 200 milioni di euro, sommando i due Paesi, nonostante una mozione della Camera abbia stabilito che l’export di bombe e missili si sarebb ...

E’ ancora molto spaventato. E’ arrivato in Italia su un barcone dopo essere passato dalla Libia, dove era stato torturato, e la detenzione in quel paese gli ha fatto tornare in mente tutti quei ...L’anno scorso l’Italia ha autorizzato vendite di armi per quasi 200 milioni di euro, sommando i due Paesi, nonostante una mozione della Camera abbia stabilito che l’export di bombe e missili si sarebb ...