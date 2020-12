L’espulsione di Cuadrado: follia del colombiano in Juventus-Fiorentina [VIDEO] (Di martedì 22 dicembre 2020) L’espulsione di Cuadrado rischia di compromettere seriamente la partita del campionato di Serie A della Juventus contro la Fiorentina. L’inizio della 14esima giornata del campionato di Serie A è stato veramente avvincente, la squadra di Cesare Prandelli passa clamorosamente in vantaggio con un gol di Vlahovic. Al 17? un altro episodio chiave, follia del colombiano Cuadrado che entra con il piede a martello: l’arbitro inizialmente estrae il cartellino giallo, ma viene richiamato dall’arbitro. Il direttore di gara cambia la decisione e lascia la Juventus in 10. In basso il VIDEO con L’espulsione di Cuadrado. Il tentato omicidio di Juan Cuadrado #JuveFiorentina ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 dicembre 2020)dirischia di compromettere seriamente la partita del campionato di Serie A dellacontro la. L’inizio della 14esima giornata del campionato di Serie A è stato veramente avvincente, la squadra di Cesare Prandelli passa clamorosamente in vantaggio con un gol di Vlahovic. Al 17? un altro episodio chiave,delche entra con il piede a martello: l’arbitro inizialmente estrae il cartellino giallo, ma viene richiamato dall’arbitro. Il direttore di gara cambia la decisione e lascia lain 10. In basso ilcondi. Il tentato omicidio di Juan#Juve...

juventusfc : 18' | Juve in 10 per l'espulsione di @Cuadrado #JuveFiorentina - OptaPaolo : 5 - Con l'espulsione di #Cuadrado, nessuna squadra ha ricevuto più cartellini rossi della Juventus in questa stagio… - lccatt : RT @OptaPaolo: 5 - Con l'espulsione di #Cuadrado, nessuna squadra ha ricevuto più cartellini rossi della Juventus in questa stagione nei ci… - titty_napoli : RT @juventusfc: 18' | Juve in 10 per l'espulsione di @Cuadrado #JuveFiorentina - VinceJfc : RT @OptaPaolo: 5 - Con l'espulsione di #Cuadrado, nessuna squadra ha ricevuto più cartellini rossi della Juventus in questa stagione nei ci… -

