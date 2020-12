L' esame farsa di Suarez | dieci minuti da cabaret | Bimbo porta cocumella

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tiziana Paolocci Il centrocampista parla all'infinito anche se conosce già le domande. Le risate dei prof «Bambino». Fa sorridere l'sostenuto da Luisper ottenere il livello B1 in italiano. Una prova quantomai imnte, che ha permesso al calciatore uruguaiano, ora all'Atletico Madrid ma in estate nel mirino della Juventus, di ottenere la cittadinanza e il passaporto italiano. Il caso è finito al centro dell'inchiesta della procura di Perugia, dopo aver scoperto che le domande erano state inviate ain anticipo, perché senza quel pezzo di carta la Juventus non avrebbe potuto tesserare il centrocampista, per il quale stava trattando con il Barcellona. Così, quel 17 settembre, prima di sedersi davanti agli ...

realvarriale : Credo cha la Procura della Figc dovrà necessariamente occuparsi del caso. - TuttoMercatoWeb : Esame-farsa, Suarez ascoltato dai pm: ha ammesso di avere un contratto preliminare con la Juve - capuanogio : Secondo il @CorriereUmbria #Suarez nel corso della sua audizione con i magistrati di #Perugia avrebbe parlato di un… - wam_the : Suarez, esame farsa: nelle intercettazioni c’è anche la Juve - infoitsport : Libero – Suarez, l’esame farsa integrale: “Bambino porta cocummella. In Uruguay fare bercue” -

Sono state pubblicate le intercettazioni dell'esame-farsa di italiano sostenuto dal calciatore Luis Suarez. L'uruguaiano non sapeva neppure coniugare i verbi, eppure per la commissione esaminatrice so ...Non smette di far discutere l’ormai famoso esame di italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia lo scorso 17 settembre, finito nel mirino della Procura che indaga su poss ...