L'ennesima presa in giro ai risparmiatori delle banche fallite

Cosa sta succedendo ai risparmiatori fregati dalle banche ancora in attesa dei soldi del Fir, il Fondo istituito teoricamente proprio per sanare queste ingiustizie ma di fatto mai entrato pienamente in funzione? Tanti giornali in queste ore si sono lanciati in articoli trionfalisti annunciando un rimborso del 100% in arrivo per chi ancora oggi paga il salatissimo conto dei crac degli istituti. Purtroppo, però, la realtà è ben altra e ancora una volta più che di una vittoria si può tranquillamente parlare dell'ennesima presa in giro a danno dei cittadini. Come chiarito in queste ore dall'associazione "Noi che Credevamo", che riunisce i risparmiatori truffati, non c'è nessun rimborso totale all'orizzonte, anzi. Al momento della creazione del Fir, si erano messi sul piatto 1,5 miliardi ...

