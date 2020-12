Le spese folli della manovra Economica 2021 (Di martedì 22 dicembre 2020) Centomila euro per l'attivazione di master di secondo livello in medicina clinica termale, 3,9 milioni "per garantire le celebrazioni degli 800 anni dal primo presepe", 10 milioni di euro per lo stoccaggio dei vini di qualità. Sono solo alcuni degli "strani" emendamenti finiti all'interno della manovra finanziaria 2021, che con un ritardo clamoroso, è stata approvata in Commissione Bilancio.254 emendamenti in due giorni E' dunque ora pronto per un passaggio lampo in Parlamento il "maxiemendamento" alla manovra 2021 su cui il governo chiederà la fiducia in Aula. Rispetto all'impianto originale a Montecitorio arriva un testo lievitato a 1.150 commi dopo l'approvazione di 254 emendamenti buttati dentro in due giorni. E così nel calderone è stato messo di tutto e di più dando fondo in un solo weekend a ... Leggi su panorama (Di martedì 22 dicembre 2020) Centomila euro per l'attivazione di master di secondo livello in medicina clinica termale, 3,9 milioni "per garantire le celebrazioni degli 800 anni dal primo presepe", 10 milioni di euro per lo stoccaggio dei vini di qualità. Sono solo alcuni degli "strani" emendamenti finiti all'internofinanziaria, che con un ritardo clamoroso, è stata approvata in Commissione Bilancio.254 emendamenti in due giorni E' dunque ora pronto per un passaggio lampo in Parlamento il "maxiemendamento" allasu cui il governo chiederà la fiducia in Aula. Rispetto all'impianto originale a Montecitorio arriva un testo lievitato a 1.150 commi dopo l'approvazione di 254 emendamenti buttati dentro in due giorni. E così nel calderone è stato messo di tutto e di più dando fondo in un solo weekend a ...

La gente impazzisce e fa spese folli di provviste. Il lievito scompare dagli scaffali del supermercato. E l’Italia impreparata, come il resto del mondo, perde migliaia di cittadini. A Bergamo sfilano ...

come i milioni spesi per parcheggi e bocciodromi. A questo si aggiunge la mancanza di progettualità e qualità come ad esempio bandi scritti male, che non hanno ricevuto richieste di adesione e ...

come i milioni spesi per parcheggi e bocciodromi. A questo si aggiunge la mancanza di progettualità e qualità come ad esempio bandi scritti male, che non hanno ricevuto richieste di adesione e ...