L' e-mobility di Acea parte da Roma | il piano di installazione delle prime 100 colonnine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Nell'ambito delMobilità Elettrica diCapitale, la Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto diche dà il via, in questa fase iniziale, all'di oltre 100...

L’implementazione delle colonnine sarà realizzata da ACEA Innovation, la società del Gruppo che si ... con l’obiettivo di diventare uno dei principali player per l’e-mobility a Roma, ma guardiamo con ...Via libera all’installazione delle prime 100 colonnine di ricarica di ACEA a Roma per favorire la mobilità sostenibile - Il piano industriale 2020-2024 prevede l'installazione di oltre 2mila colonnine ...