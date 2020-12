Le foto della Grande congiunzione tra Giove e Saturno (Di martedì 22 dicembre 2020) L’evento astronomico dell’anno – così è stata ribattezzata la Grande congiunzione tra Giove e Saturno avvenuta nelle scorse ore – non ha deluso le aspettative: dal Giappone agli Stati Uniti migliaia di persone hanno alzato gli occhi al cielo per osservare un allineamento che non si verificava da 400 anni. Un evento imperdibile: la vicinanza tra i due astri li ha fatti sembrare per alcuni istanti un’unico corpo celeste di Grande luminosità visibile a occhio nudo. Da tutto il mondo sono arrivati scatti di Grande impatto che abbiamo raccolto nella nostra gallery. Wired. Leggi su wired (Di martedì 22 dicembre 2020) L’evento astronomico dell’anno – così è stata ribattezzata latraavvenuta nelle scorse ore – non ha deluso le aspettative: dal Giappone agli Stati Uniti migliaia di persone hanno alzato gli occhi al cielo per osservare un allineamento che non si verificava da 400 anni. Un evento imperdibile: la vicinanza tra i due astri li ha fatti sembrare per alcuni istanti un’unico corpo celeste diluminosità visibile a occhio nudo. Da tutto il mondo sono arrivati scatti diimpatto che abbiamo raccolto nella nostra gallery. Wired.

La bimba con la capretta sui prati della Calabria, gli anni della grande emigrazione, il sogno americano della bella ragazza del Sud che si realizza. Come una favola. Oggi un figlio tra i protagonisti ...

