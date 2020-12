Lavoro, Italia ancora fanalino di coda europeo per i Neet (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Incremento degli inattivi o Neet – giovani che non studiano, non fanno formazione e non cercano un Lavoro – fino al 20,7% nel secondo trimestre del 2020 e riduzione della crescita del reddito reale pro capite (-7,3 punti percentuali) tra le più significative in Europa. Sono queste alcune delle più dirette conseguenze della pandemia da Coronavirus sul mercato del Lavoro in Italia emerse nel rapporto trimestrale sull’occupazione della Commissione europea pubblicato oggi. Per quel che riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni che non lavorano né studiano, l’Italia resta il fanalino di coda dell’Ue dietro a Bulgaria (15,2%) e Spagna (15,1%), mentre anche la media europea è salita all’11,6%. Il tasso di attività delle persone tra i 15 e i 64 anni in Europa è ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Incremento degli inattivi o– giovani che non studiano, non fanno formazione e non cercano un– fino al 20,7% nel secondo trimestre del 2020 e riduzione della crescita del reddito reale pro capite (-7,3 punti percentuali) tra le più significative in Europa. Sono queste alcune delle più dirette conseguenze della pandemia da Coronavirus sul mercato delinemerse nel rapporto trimestrale sull’occupazione della Commissione europea pubblicato oggi. Per quel che riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni che non lavorano né studiano, l’resta ildidell’Ue dietro a Bulgaria (15,2%) e Spagna (15,1%), mentre anche la media europea è salita all’11,6%. Il tasso di attività delle persone tra i 15 e i 64 anni in Europa è ...

