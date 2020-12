(Di martedì 22 dicembre 2020) Pubblicato ildi, pellicola che segna l’esordio dialla regia dopo una lunga carriera davanti alla macchina da presa. Il, che la vede anche protagonista, debutterà al SundanceFestival il 31 gennaio 2021 per poi essere distribuito nelle sale americane il 12 febbraio. Di cosa parla “”?racconta la commovente storia di Edee (), una donna che all’indomani di un evento insondabile si ritrova incapace di rimanere in contatto con il mondo che conosceva. Di fronte a questa incertezza, Edee si ritira nelle magnifiche ma spietate terre selvagge delle Montagne Rocciose, ma, dopo che un cacciatore locale (il candidato all’Oscar Demián Bichir) la riporterà indietro dalla morte, sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Land trailer

Land: il trailer del nuovo film di Robin Wright. Land racconta la commovente storia di Edee (Wright), una donna che all’indomani di un evento ...La Focus Features ha pubblicato in rete il trailer di Land, primo film da regista di Robin Wright (House of Cards, Wonder Woman) che in questo caso è anche la protagonista del progetto. LEGGI ANCHE – ...