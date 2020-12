“Lanciamo i giovani italiani al Tour de Ski | altrimenti si soffoca il movimento azzurro” ‘L’ululato del Bubo’ con Fulvio Valbusa

Leggi su oasport

(Di martedì 22 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di sci di fondo ha mandato in archivio la triste accoppiata Davos-Dresda, andata in scena priva degli atleti di Norvegia, Svezia e Finlandia. I Paesi nordici hanno infatti preferito disertare gli appuntamenti disputati sulle nevi svizzere e tedesche a causa del timore che i ripetuti viaggi potessero favorire il contagio da Covid-19. In Sassonia, l’Italia ha nuovamente approfittato al meglio della situazione, festeggiando il secondo successo consecutivo di Federico Pellegrino, salito poi sul podio anche nella team sprint assieme a Francesco De Fabiani. Andiamo dunque ad approfondire quanto accaduto nel weekend teutonico in compagnia del campione olimpico di Torino 2006, nella quarta puntata della rubrica “L’ululato del Bubo”. Partiamo da Dresda in sé. Quali sono i tuoi pensieri su questo appuntamento? Si sente davvero ...