L’accusa grillina a Palazzo Mosti | “Numero legale | parole al vento e streaming saltato”

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle al comune di Bene: “Siamo agli sgoccioli di questa consiliatura e i buoni propositi si fanno ancora attendere. Come quello di iniziare il Consiglio rispettando i tempi europei. Orbene, benché il regolamento all’art. 54 reciti testualmente “nell’ora indicata e con una tolleranza massima di 30 minuti sull’avviso di convocazione, il Presidente dispone che si proceda improrogabilmente all’appello nominale dei presenti al fine di accertare la validità della seduta”, alle 10.00, dopo mezz’ora dall’inizio previsto, collegati da remoto al Consiglio vi erano più tecnici e assessori che consiglieri. La seduta, dunque, a norma di regolamento non era valida, se il Presidente avesse proceduto improrogabilmente. Ma chi segue i lavori del Consiglio sa che questo, così come ...