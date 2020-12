La Virginia sarà rappresentata dalla statua dell’attivista Barbara Rose Johns nel Campidoglio degli Stati Uniti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Barbara Rose Johns aveva solo 16 anni quando, nel 1951, diede il via a uno sciopero contro la segregazione in Virginia, contestando l’iniquità e la discriminazione razziale del sistema scolastico. A seguito della sua protesta, la dottrina legale del separate but equal (separati ma uguali, ndr), venne resa incostituzionale dalla storica sentenza del 1954 della Corte Suprema statunitense. Una sentenza che rese illegale la differenziazione degli spazi destinati all’insegnamento e l’iniquità degli insegnamenti scolastici differenziati per studenti afroamericani e bianchi. A trent’anni dalla sua morte, avvenuta nel 1991, verrà eretta una nuova statua per commemorarla. Ma questo nuovo monumento avrà un valore ancor più alto a livello ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020)aveva solo 16 anni quando, nel 1951, diede il via a uno sciopero contro la segregazione in, contestando l’iniquità e la discriminazione razziale del sistema scolastico. A seguito della sua protesta, la dottrina legale del separate but equal (separati ma uguali, ndr), venne resa incostituzionalestorica sentenza del 1954 della Corte Suprema statunitense. Una sentenza che rese illegale la differenziazionespazi destinati all’insegnamento e l’iniquitàinsegnamenti scolastici differenziati per studenti afroamericani e bianchi. A trent’annisua morte, avvenuta nel 1991, verrà eretta una nuovaper commemorarla. Ma questo nuovo monumento avrà un valore ancor più alto a livello ...

virginiaraggi : Nei prossimi giorni sarà possibile visitare Villa Ada o Villa Borghese, due straordinari polmoni verdi a disposizio… - Pincopanco999 : RT @BiwiMobu: @luigidimaio la tua sporca manovra per affossare la guerriera Virginia sara' la tua DISFATTA TOTALE . Gli elettori del M5S ti… - Pincopanco999 : RT @carlakak: Ecco come Roberta 'Giuda'Lombardi pregava per la condanna di Virginia: 'Se verrà condannata dovrà dimettersi'???? Fin quando q… - talismanogiada : RT @virginiaraggi: Nei prossimi giorni sarà possibile visitare Villa Ada o Villa Borghese, due straordinari polmoni verdi a disposizione di… - SPQR76070136 : RT @carlakak: Ecco come Roberta 'Giuda'Lombardi pregava per la condanna di Virginia: 'Se verrà condannata dovrà dimettersi'???? Fin quando q… -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia sarà : “Non possiamo fare a meno dell’innovazione digitale nella sclerosi multipla†Yahoo Notizie