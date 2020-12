La variante inglese del Covid ha origine animale (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Covid in Inghilterra è mutato. Nel sud-est dell'Inghilterra è stata osservata una variante del SARS-CoV2 che desta preoccupazione perché interessa un'ampia percentuale di casi con un tasso di trasmissibilità più alto di quanto riscontrato finora. Secondo Il centro per lo studio e il controllo delle malattie (Ecdc) tra le possibilI spiegazioni ci potrebbe essere il processo di adattamento di un virus che si verifica in una diversa specie animale più suscettibile e che viene ritrasmessa agli esseri umani, come è successo in Danimarca. L'infezione da Covid del visone infatti ha portato alla comparsa di una variante con mutazioni multiple della proteina spike. "A prescindere dal visone, la preoccupazione di noi virologi veterinari è che, come suggerito dalla collega Ilaria Capua, si possa instaurare un ... Leggi su panorama (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilin Inghilterra è mutato. Nel sud-est dell'Inghilterra è stata osservata unadel SARS-CoV2 che desta preoccupazione perché interessa un'ampia percentuale di casi con un tasso di trasmissibilità più alto di quanto riscontrato finora. Secondo Il centro per lo studio e il controllo delle malattie (Ecdc) tra le possibilI spiegazioni ci potrebbe essere il processo di adattamento di un virus che si verifica in una diversa speciepiù suscettibile e che viene ritrasmessa agli esseri umani, come è successo in Danimarca. L'infezione dadel visone infatti ha portato alla comparsa di unacon mutazioni multiple della proteina spike. "A prescindere dal visone, la preoccupazione di noi virologi veterinari è che, come suggerito dalla collega Ilaria Capua, si possa instaurare un ...

