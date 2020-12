La variante Covid riporta al tavolo Regno Unito ed Europa E forse non è una coincidenza

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La domanda è frequente e va dalla riflessione storica ben argomentata (per esempio, la pone Alessandro Barbero nelle lezioni pubbliche diventate best seller della pandemia) alla provocazione nei boriosi salotti televisivi: cosa dirà la storia di noi e dell’epoca del Coronavirus? Ora però, alla luce delle ultime 72 ore, è tassativo aggiungere una ulteriore questione: cosa penseranno del panico da? Quello che ha portato ai brividi delle borse, gli aeroporti impazziti, le stazioni prese d’assalto, il governo britannico a passare da quasi negazionista a falco delle zone rosse (o Tier)?Sulla storia che ci giudicherà ci sono poche certezze. Qualche dubbio, però, sul panico di cui tutti noi europei siamo stati più o meno partecipi in queste ore possiamo metterlo in fila anche prima di aspettare i posteri e la loro sentenza. Il primo: più ...

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - AstraZeneca ha fatto sapere che il suo vaccino è efficace contro la variante del coronavirus scoperta in Gran Bretagna precisando che sono comunque in corso degli studi per ...Nel Natale della nostra incertezza pensiamo di essere più soli delle altre volte, perché non c’è la bolgia del cenone, ma così non è. Ognuno nella ...