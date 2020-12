La Turchia ha processato 900 minorenni per “insulti” al presidente Erdogan Ci sono anche dei bambini

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 22 dicembre 2020)903 iprocessati per aver “insultato” ilturco Recep Tayyip Erdo?an. Le statistiche del Ministero della Giustizia, che fanno riferimento ad un periodo di sei anni, rivelano che tra i minori processaticompresi264di età compresa tra i 12 e i 14 anni. In tutto, come riporta Al Arabiya,state avviate 128.872 indagini, tutte partite in seguito adnei confronti delturco. Solo nel 2019, i pubblici ministeri hanno valutato 36.066 denunce e avviato procedimenti penali in 11.371 casi. Secondo l’articolo 299 del codice penale turco, “insultare” ilpuò comportare una pena detentiva da uno a quattro anni. Se l’atto è commesso ...